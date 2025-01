Ndeshja mes Dinamos dhe Elbasanit, ndryshe nga sa ka ndodhur më parë gjatë këtij sezoni, është shoqëruar me shumë tension.

Ka pasur tension mes stolave, por më shumë në tribunën qendrore, ku pati edhe përplasje mes palëve. Gjithçka nisi pas golit të dytë të Dinamos nga Zabërgja. Një moment që tifozët elbasanas nuk e kanë kapërdirë dot, duke ditur edhe dy humbjet e mëparshme ndaj kryeqytetasve. Në tribuna ka pasur përplasje fizike dhe u desh ndërhyrja e forcave të policisë për të qetësuar gjakrat dhe për të shoqëruar personat përgjegjës për në komisariat.

Pas kësaj situate, duke qenë se ngjarja ndodhi pikërisht në zonën VIP dhe në hollin e këtij sektori, presidenti Ardian Bardhi, së bashku me pjesën tjetër të drejtuesve kanë lënë ndeshjen para kohe, një shenjë mospajtimi me atë që po ndodhte. Gazeta mëson se është sulmuar fizikisht drejtori i klubit Dinamo, Ermal Barushi. Nuk mungoi tensioni edhe në sektorin e ultrasve, ku disa tifozë hynë në fushë dhe u desh nxjerrja e tyre me forcë nga ana e policisë, që i shoqëroi nga stadiumi në komisariat. Po ashtu, pati stola dhe gota birra të hedhura nga tribunat e tjera, si një shenjë revolte e tifozëve të Elbasanit.

KLIKO KETU PER VIDEON