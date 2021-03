Zëvendësministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka postuar në llogarinë e tij në Facebook një video ku shfaqet në makinë duke kënduar perlën tradicionale çame “Osman Taka”.

Zëvendësministri shprehet se me këtë këngë përshëndet çamët e Fierit dhe se kjo këngë është dashuri për të

Përkrah videos Koçi shkruan: Pershendes te gjithe camet e Fierit. Mund te votoni per ke ju do zemra. Por kjo kenge eshte nje dashuri per mua.