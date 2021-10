Të paktën 24 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet në Indinë jugore pasi shirat e dendur shkaktuan daljen e lumenjve, duke përmbytur qytetet dhe fshatrat. Pesë fëmijë janë në mesin e viktimave. Ekziston frika se numri i të vdekurve mund të rritet pasi rezultojnë të humbur shumë njerëz.

Kottayam dhe Idukki janë dy nga rrethet më të prekura. Mijëra njerëz janë evakuuar dhe janë ngritur më shumë se 100 kampe në të gjithë shtetin, tha të dielën kryeministri i Kerala, Pinarayi Vijayan.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam’s Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp

— ANI (@ANI) October 18, 2021