VIDEO/ Pensionistët e pafat prej shiut, por sërish me maska dhe çadra në rrugë. Ja pamjet e kryeqytetit!

Gazetari Erjon Skëndaj sjell për ‘BalkanWeb’ pamje nga Bulevardi ‘Dëshmorët e Kombit”, ku shihet se të moshuarit lëvizin me çadra, por edhe maska.

Pavarësisht se gjithçka u bë me fasha të ndryshme orari, në rrugë të zë syri gra me fëmijë për dore apo me karrocë edhe pse ky grup popullate ka leje për të lëvizur pas orës 11:00. Ndërkohë, që moti me shi ka prishur planet e pensionistëve, por edhe nënave me fëmijë.

Kujtojmë se deri më tani në vendin tonë janë regjistruar 782 raste me COVID-19.