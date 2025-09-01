Rreth një muaj pasi në samitin e Alaskës ai hipi në “Bishën” e Trump, ashtu siç njihet autoblinda e Presidentit amerikan, Vladimir Putin ka ripërsëritur skenën, por këtë herë ai ka ftuar në Aurus-in e tij të blinduar, kryeministrin indian Narendra Modi.
Dyshja udhëtuan së bashku me limuzinën e prodhuar në Rusi gjatë një vizite në Kinë, te miku i përbashkët Xi Jinping, duke treguar lidhjet e forta mes dy vendeve në margjinat e samitit të SCO-së në Kinë.
Në Tianjin të hënën, “Aurus Senat” i shefit të Kremlinit i transportoi të dy burrat nga vendi ku po zhvillohej samiti në një hotel për takimin e tyre zyrtar dypalësh, në një udhëtim që zgjati mbi 30 minuta.
Postimet në mediat sociale me imazhe të dy udhëheqësve u bënë virale në Indi dhe në Kinë, me disa mijëra përdorues që e pëlqyen dhe komentuan. Më pas Modi tha në platformën ‘X’ se udhëtoi me Putinin dhe shtoi se diskutimet e tij me Presidentin e Rusisë janë “gjithmonë të thella”.
“Aurus Senat”, e njohur edhe si një “fortesë mbi rrota”, është një limuzinë luksoze me madhësi të plotë, e blinduar rëndë, e prodhuar nga Aurus Motors, një prodhues makinash rus që është një sipërmarrje e përbashkët midis NAMI, një instituti kërkimor shtetëror rus, Sollers, dhe Taëazun Holding të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Aurus Senat lindi pasi Putin tha se Rusia duhet të prodhojë automjetet e veta presidenciale. Presidenti rus ka përdorur një Aurus Senat si limuzinën e tij personale presidenciale që nga viti 2018 dhe makina ka qenë në dispozicion të blerësve të tjerë që nga viti 2021.
Një version civil është në dispozicion, i kufizuar në 120 njësi të prodhuara në vit dhe kushton rreth 18 milionë rubla (223,000 dollarë). Dizajni i kësaj makine është frymëzuar nga limuzina ZIS-110 e epokës sovjetike.
Leave a Reply