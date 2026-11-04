Edison Lika dhe Dritan Goxhaj janë liruar nga komisariati, pasi u shoqëruan nga policia gjatë protestës në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Shoqërimi i tyre shkaktoi tensione dhe përplasje fizike mes protestuesve dhe efektivëve, ndërsa një grup protestuesish rrethoi furgonin e policisë në përpjekje për t’i nxjerrë ata.
Pas lirimit, dy protestuesit kanë lënë ambientet e komisariatit. Ndërkohë një grup i protestueseve raportohet se aktualisht janë në takim me drejtorin e Tiranës. Pas shoqërimit të Likës he Goxhajt, ata marshuan drejt Drejtorisë së Policisë dhe më pas te komisariati numër 2 në Tiranë.
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