Pas dy humbjeve rradhazi me Napolin dhe Sampdoria-n, Atalanta rikthehet te fitorja për javën e 6-të të kampionatit italian. Bergamaskët mposhtën 2-1 Crotonen ku spikati me dygolësh Muriel në pjesën e parë (16’ dhe 38’), finalizime që mjaftuan për t’u kthyer me tri pikë nga kjo sfidë.

Ndërsa Simy i Crotonës rihapi takimin në minutën e 40-të, por ky finalizim nuk mjaftoi pasi gatë pjesës së dytë rezultati mbeti I pandryshuar, me gjithë përpjekjet e shtuara të vendasve për të shmangur të paktën humbjen.

g.kosovari