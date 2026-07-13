Pas fushatave linçuese ndaj bizneseve, medias dhe disa artistëve pse nuk kanë dalë hapur në mbështetje të protestës, kjo e fundit duket se ka gjetur “armikun” e radhës tek… pensionistët.
Gjatë një fjalimi nga podiumi, një prej aktivistëve iu drejtua pensionistëve duke pyetur: “ Ku jeni sot? A nuk ju vjen turp që nuk jeni këtu?”
Menjëherë pas kësaj, turma nisi të thirrjet në kor: “Turp! Turp! Turp!” drejtuar pensionistëve.
Ironikisht, një protestë që pretendon se është në mbrojtje të të shtypurve, e madje në mbrojtje edhe të vetë pensionistëve, iu drejtohet atyre me sulme.
/TemA
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