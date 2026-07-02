Pak ditë përpara protestës së zhvilluar para Kuvendit, Altin Goxhaj, një nga organizatorët dhe mbështetësit e saj, kishte paralajmëruar publikisht datën 2 korrik si një moment kritik.
Në deklaratën e tij, Goxhaj përdori tone të ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se ai kishte “afat deri më 30 qershor” për të gjetur një zgjidhje për largimin e tij, ndërsa paralajmëroi pasoja të rënda në rast të kundërt.
Madje, ai shkoi edhe më tej, duke deklaruar se “shansi i vetëm për të shpëtuar është të gjejë një zgjidhje për të ikur”, ndërsa paralajmëroi se në të kundërt “do e vrasin”, duke e shoqëruar këtë me krahasime ekstreme me fundin e ish-udhëheqësit libian, Gadafit.
“Po të kujtoj edhe një datë tjetër, 2 korrikun, shumë e rëndësishme si datë… Fiksoje këtë datë”, deklaronte ai, duke e lidhur atë me një skenar përshkallëzimi politik.
Pikërisht në 2 korrik, protesta para Kuvendit u shoqërua me tensione dhe përplasje, duke bërë që deklaratat e mëparshme të Goxhajt të rikthehen në qendër të debatit publik.
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