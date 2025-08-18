Ish-kryeministri Sali Berisha doli sot nga ambientet e SPAK dhe mbajti një konferencë shtypi, ku nuk munguan paradokset dhe kontradiktat.
Në nisje, Berisha akuzoi Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë se nuk reagojnë ndaj sulmeve të kryeministrit Edi Rama kundër drejtësisë.
“KLGJ dhe KLP, asnjë fjalë të vetme për sulmet e Ramës ndaj njerëzve të drejtësisë,” u shpreh ai.
Por vetëm pak sekonda më vonë, vetë Berisha u rikthye me sulme të ashpra ndaj sistemit të drejtësisë, duke akuzuar emra konkretë.
“Ndërkohë KLGJ e Llagamit mbron Irena Gjokën me tre vepra penale, e cila e ka vendin ku është një shkelëse ordinere ligji,” deklaroi ai.
Në vijim, sulmet e tij u drejtuan edhe ndaj kreut të SPAK, Altin Dumanit, të cilin Berisha e quajti “Troplini”, duke e akuzuar se mbron bandat përmes dosjeve të hapura pa emër.
“Ky Troplini që u dekorua sot nga Elvis Doçi ka hapur çështje penale pa emër për ta mbrojtur atë… Me emër dhe mbiemër Irena me tre mbiemra dhe Altin Troplini thotë më duhen dokumente,” shtoi ai.
Në këtë mënyrë, Berisha duket se bie ndesh me vetë deklaratat e tij, duke kërkuar reagim ndaj sulmeve politike mbi drejtësinë, ndërkohë që vetë vijon me akuzat më të rënda ndaj saj.
Vërtet KLGJ dhe KLP duhet të mbrojnë integritetin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga sulmet politike, por një nisje e tillë mund të fillojë pikërisht me rastin e sulmeve të sotme të Berishës, e më pas të shtrihet te të gjithë politikanët e tjerë. /TemA
Leave a Reply