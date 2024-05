Ora shënon 20:21 në një tjetër video të kapur nga kamerat e sigurisë, ku Alma Arrazi shfaqet në trotuar së bashku me fëmijët e saj, rrugës që të çon te “Ura e Bunës” së vjetër, por për ta ishte “rruga pa kthim”. Sikurse duket në pamjet e siguruara nga Top Channel, këto çaste besohet të jenë vetëm pak minuta para tragjedisë, ku Alma mban përdore tre fëmijët e saj dhe i çon drejt vdekjes. Nga pamjet duke se vajza më e madhe, mban në duar një qese.

Nga errësira e natës, pamjet janë të paqarta, por ajo që vihet re janë duart e shtrënguara të tre fëmijëve të mitur rreth nënës së tyre, që e ndjekin atë drejt një vendimi fatal që tronditi opinionin publik.

Mbetet enigmë se çfarë ka ndodhur pas këtyre çasteve, askush nuk ka përgjigje sesi Alma Arrazi, i bindi tre fëmijët e vegjël të hidheshin pas saj drejt vdekjes, apo ajo i shtyu ata dhe më pas veten.

Para se të mbërrinte në urën e lumit Buna, pamjet filmike kane kapur castet ku ajo ehste ndare me kunaten e sajku kjo e fundit mbante edhe një fëmijë për dore. Tre fëmijët përshëndetën kushërirën e tyre me dorë kur u larguan, pa e ditur që do ishte takimi i fundit, vetëm Alma e dinte mirë./m.j