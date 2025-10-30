Një ortek i madh shpërtheu nga faqja veriore e Annapurna (pranë Everestit), në Nepal, duke mbuluar strehimin e alpinistëve në zonën Myagdi, brenda sekondash.
Masa e bardhë e borës ra me shpejtësi të lartë, duke krijuar re bore dhe presion të fortë ajri.
Kalimtarët e përshkruan përvojën si “një stuhi që bie nga qielli”, me disa që bërtisnin nga tmerri.
Pavarësisht ashpërsisë së ortekut, të gjithë alpinistët dolën të padëmtuar. Pasi orteku u qetësua, kampi u varros nën një shtresë të trashë bore.
A dramatic, massive avalanche was witnessed in the Annapurna North region on Tuesday, roaring down from the Himalayas and showcasing nature’s raw power.
No injuries were reported, but it highlights the need for caution and awareness.
Annapurna North Base Camp, Nepal. pic.twitter.com/ckhuT0NzCi
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025
