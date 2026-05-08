Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u paraqit këtë të premte, më 8 maj, në Gjykatën Administrative i shoqëruar nga efektivë të Burgjeve, në kuadër të seancës gjyqësore të ngritur prej tij kundër prokurorit të SPAK, Ols Dado.
Erion Veliaj është paraqitur në gjykatë i shoqëruar nga forcat e policisë dhe me një dosje në duar, ndërsa seanca pritet të vijojë me shqyrtimin e argumenteve të palëve
Seanca ka tërhequr edhe vëmendjen e publikut, ku në sallën e gjyqit janë parë të pranishëm aktorët e njohur Robert Ndrenika dhe Gaz Paja, të cilët kanë ndjekur zhvillimet nga afër.
Padia e dorëzuar nga Veliaj lidhet me kërkesën për shpalljen të pavlefshëm të emërimit të Dado-s si prokuror në vitin 2008. Në pretendimet e tij, Veliaj argumenton se emërimi nga noter në prokuror është kryer në shkelje të ligjit, pasi sipas tij, në momentin e dekretimit nga Presidenti i asaj kohe, Bamir Topi, Dado nuk kishte përfunduar Shkollën e Magjistraturës dhe nuk plotësonte kriteret ligjore të kërkuara.
Nga ana tjetër, pala mbrojtëse e prokurorit Ols Dado ka kërkuar mospranimin e padisë, duke argumentuar se ajo nuk ndikon në vijimin e hetimeve apo ndjekjes penale, pasi në çështje është i përfshirë edhe prokurori tjetër i SPAK-ut, Altin Dumani.
