Presidenti Ilir Meta nuk ka ngurruar që të postojë në rrjetet sociale një video duke kënduar këngë polifonike me disa grupe të shquara në zonën e Ballshit.

Presidenti thotë në Facebook se populli nuk do të lejojë cënimin e identitetit kombëtar nga askush.

“Nuk do lejojmë askënd të na cënojë identitetin tonë kombëtar dhe trashëgiminë e vyer kulturore e artistike, që na bën krenar si shqiptarë”, shkruan Meta.

Presidenti i Republikës me anë të një ceremonie solemne, që do të zhvillohet në Amfiteatrin e Bylisit, do të vlerësojë disa personalitete të shquara të artit ditën e sotme.

Ndërkohë, Meta shfaqet si gjithmonë pa maskë duke u përqafuar me njerëzit.

/a.r