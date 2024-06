Det kuqezi në stadiumin “Signal Iduna Park” të Dortmundit, teksa bëhet gati për të filluar supersfida mes Italisë dhe Shqipërisë e vlefshme për Europianin 2024.

Të parët që zbritën në fushën e blertë ishin portierët respektivë. Ndërkohë në momentin që në fushë dolën lojtarët shqiptarë, një atmosferë elektrizuese u krijua nga tifozët kuqezinj. Duket sikur stadiumi oshtiu nga koret e shqiptarëve. “O sa mirë me qenë shqiptarë oe oe”, ishte fraza që u dëgjua menjëherë në stadiumin e Dortmundit, me lojtarët që përshëndetën menjëherë me duartrokitje sportdashësit shqiptarë. Për më tepër shikoni pamjet: Shikoni VIDEO-n