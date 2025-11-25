Një shpërthim ndodhi ditën e sotme (25 nëntor), në bodrumin e Gjykatës së Sanliurfas, në Turqinë juglindore.
Ministri i Drejtësisë, Yılmaz Tunç, në një deklaratë lidhur me shpërthimin, tha:
“Një shpërthim ndodhi në zyrën e sigurisë gjyqësore të Gjykatës së Urfas rreth orës 15:00, për një arsye aktualisht të panjohur. Një nëpunës gjyqësor u plagos në këmbë dhe është në vetëdije, jashtë rrezikut”.
Ekipet e shpëtimit, zjarrfikësit dhe policia kanë shkuar me nxitim në vendngjarje.
Mbeten të panjohura ende shkaqet e shpërthimit dhe dinamika e ngjarjes së rëndë.
#SONDAKİKA | Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var
İşte patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler
4 yaralı olduğu bildirildi #Patlama
— Naz Haber (@Nazcansuhaber) November 25, 2025
