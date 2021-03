Kryeministri Edi Rama ka publikuar një videomontazh, ku e shfaq Monika Kryemadhin duke parë filxhan.

Rama teksa ironizon thellë deklaratat e Kryemadhit së fundmi për ‘denoncime të aferave të mëdha’. Rama thotë se në filxhan Kryemadhit i del një L, duke lënë të nënkuptojë Lulzim Basha i cili flet pas krahëve me një E, duke nënkuptuar Edi Rama.

“Ke një rrugë… është një me E që të bën magji… Qenka edhe një L që flet pas kurrizit tënd me këtë me E… Po ky me I ky kush është ky motra (?) ke një me I që vika vërdallë natën në lagje… Ja prit prit… Mos u mërzit…”, shkruan Rama, teksa poston videon e mëposhtme.

g.kosovari