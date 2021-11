Aktori i humorit, Gazmend Paja është aksidentuar pak më parë në kryeqytet, më konkretisht tek zona e njohur si “Rruga e Kavajës”.

Në momentin e aksidentit, aktori ishte udhëtuar me motomjetin e tij, por është përplasur nga një makinë.

Siç duket edhe nga pamjet e siguruara, duket motori i tij i shtrirë në rrugë, ndërsa aktori shfaqet me kapuç në kokë, por pa skafandër.

“Me datë 11.11.2021, rreth orës 11:08, në rrugën e Kavajës, mjeti me drejtues shtetasin E. K., është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin G. P.

Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i motomjetit shtetasi G. P., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Grupi Hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, njofton policia.

g.kosovari