Situata në lumin Vjosë mëngjesin e kësaj të premteje vazhdon që të jetë kritike. Përgjatë mbrëmjes të së enjtes niveli Vjosës ka arritur në 8.3 metra ndërsa tendenca e prurjeve në orët e mëngjesit ka vazhduar në ulje.
Këtë të premte niveli është në 8.1 metra ku vazhdon të mbetet në kuotën maksimale. Duhen parë prurjet në vazhdimësi nga Memaliaj dhe Përmeti që të vlerësohet situata. Janë 10 banesa të cilat janë përmbytur në oborret dhe territorin përreth. Banorët e këtyre shtëpive janë evakuuar ndërsa rreziku për banesat e tjera vijon të jetë ende i lartë.
Leave a Reply