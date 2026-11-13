Mateos Jubani është dënuar me 15 vite burg në Britani, pas dy sulmeve me armë zjarri të ndodhura në qershor të vitit 2025 në zonën e Enfield, në veri të Londrës.
Policia Metropolitane ka publikuar edhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë që dokumentojnë ngjarjet. Sipas autoriteteve britanike, incidenti i parë ndodhi në mbrëmjen e 12 qershorit 2025, kur një person ndoqi me vrap një 18-vjeçar dhe qëlloi me armë zjarri në drejtim të tij, por plumbi nuk e kapi.
Rreth 30 minuta më vonë, afërsisht në orën 23:00, një tjetër 32-vjeçar, i cili ndodhej në makinën e tij në Park Avenue, pranë kryqëzimit me Green Lanes, u bë objekt i një sulmi të dytë. Autori qëlloi në drejtim të tij, por edhe këtë herë plumbi nuk e goditi.
Vetëm pak sekonda më pas, një person tjetër iu afrua automjetit dhe e goditi me thikë drejtuesin përmes derës së makinës. 32-vjeçari pësoi plagë të rënda në shpinë dhe u transportua në spital në gjendje të rrezikshme për jetën.
Më vonë, policia konfirmoi se ai ishte rikuperuar plotësisht. Jubani, atëherë 30 vjeç, u arrestua më 9 korrik 2025 dhe një ditë më pas u akuzua për dy tentativa vrasjeje, mbajtje të armës së zjarrit dhe municionit me qëllim rrezikimin e jetës, si dhe dy akuza për posedim të produkteve të veprimtarisë kriminale.
Çështja e tij u shqyrtua në Gjykatën e Kurorës në Wood Green, ku më 10 nëntor 2026 u zhvillua seanca e dënimit. Sipas njoftimit të publikuar nga Policia Metropolitane, Jubani është dënuar me 15 vite burg.
Autoritetet britanike kanë publikuar pamjet e kamerave të sigurisë nga dy sulmet, të cilat tregojnë momentet e të shtënave dhe lëvizjet e personave të përfshirë. Ndërkohë, nuk janë bërë ende publike në mënyrë të plotë detajet e vendimit përfundimtar, përfshirë veprat konkrete për të cilat Jubani është shpallur fajtor.
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