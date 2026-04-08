Nga Miami në zemër të Ballkanit: Vizita e djalit të presidentit amerikan Donald Trump në Republikën Serbe nuk është thjesht një takim biznesi. Mes “zonave sterile”, masave drastike të sigurisë dhe hijeve të lobimit me paratë e taksapaguesve, fshihet një operacion i madh politik për të rikthyer Milorad Dodikun nga “i vdekuri” politik në tryezën e të rëndësishmëve.
Aterimi i “Princit” të Mar-a-Lago-s
Dje në orën 12:55, aeroporti i Mahovljanës u shndërrua në epiqendrën e vëmendjes ballkanike. Donald Trump Jr. u prit me tapet të kuq nga Igor Dodik, djali i liderit serbo-boshnjak, duke vulosur kështu një takim që analistët e quajnë “diplomaci e djemve”. Banja Lluka është blinduar: snajperë mbi çati, forca policore në çdo cep dhe një rreze sigurie prej 200 metrash rreth Banskog Dvorit, ku as miza nuk mund të kalojë pa leje.
Prapaskenat: Biznes apo “Larje Borxhi”?
Zyrtarisht, Trump Jr. erdhi për të folur për Inteligjencën Artificiale dhe investimet amerikane. Por, pyetja që djeg është: Kush e pagoi faturën?
Tarifa e kripur: Dihet botërisht se prezenca fizike e Trump Jr. në evente të tilla kushton nga 100 deri në 200 mijë dollarë.
Dyshimet për lobim: Derisa Igor Dodik mohon përdorimin e parave publike, opozita dhe liderë si Bakir Izetbegoviç akuzojnë se i gjithë ky spektakël është financuar nga xhepat e qytetarëve (përfshirë boshnjakët dhe kroatët) për të pastruar imazhin e Milorad Dodikut pas heqjes së sanksioneve amerikane në tetor 2025.
Mesazhi i Trump Jr.: “BE-ja është një katastrofë”
Gjatë panelit me afaristët lokalë, djali i presidentit amerikan nuk i ka kursyer kritikat e ashpra për Brukselin:
“BE-ja është një katastrofë që duhet riparuar. Gjërat duhet të lihen të zgjidhen vetë atje,” u shpreh ai, duke u rënë në vesh si muzikë liderëve serbë që kërkojnë një Evropë të kombeve sovrane dhe jo një bllok të unifikuar.
Analiza: Rrjeti i konservatorëve të rinj
Vizita nuk është e izoluar. Ajo përkon me lëvizjet e zëvendëspresidentit JD Vance në Hungari pranë Viktor Orbanit. Banja Lluka po tenton të pozicionohet si një nyje e rëndësishme në rrjetin e ri konservator global që përfshin Uashingtonin, Budapestin dhe tashmë Republikën Serbe.
Çfarë përfitoi Dodiku? Më shumë se investime konkrete, ai fitoi “fotografinë e artë”. Në botën e marketingut politik, imazhi i Dodikut krah djalit të njeriut më të fuqishëm në botë vlen më shumë se çdo marrëveshje ekonomike. Është mesazhi i qartë se sanksionet i takojnë të kaluarës dhe se “rebelët” e Ballkanit kanë gjetur sërish rrugën drejt Shtëpisë së Bardhë.
Rreziku mbetet: Derisa pushteti premton “mjaltë dhe qumësht”, kritikët si Tanja Topiç paralajmërojnë se përfitimet mund të mbeten vetëm brenda rrethit të ngushtë të dy-tri familjeve pushtetare, duke e lënë popullin thjesht si spektator të një shfaqjeje të shtrenjtë lobimi.(INA)
