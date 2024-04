Një tërmet me magnitudë 3.8 goditi Buffalon në Nju Jork vitin e kaluar më 6 shkurt.

Ndërsa në vitin 1983, tërmeti me magnitudë 5.1 ballë tronditi banorët pranë qytetit të Newcomb, në veri të Nju Jorkut.

#BREAKING: “You’re making the ground shake!” UN Security Council hears as mid-morning #earthquake interrupts briefing on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/1F8TZBHKKu

— UN News (@UN_News_Centre) April 5, 2024