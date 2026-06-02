Ilir Meta ka mbërritur në fshatin Çepan të Skraparit, aty ku edhe do të mbahet ceremonia e varrimit të babait të tij, Rexhep Meta, që ndërroi jetë ditën e djeshme.
Meta doli nga qelia në burgun 313 mëngjesin e sotëm, ndërsa transporti i tij është kryer nën masa sigurie.
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, ka organizuar shoqërimin e Metës nga paraburgimi për të marrë pjesë në ceremoninë mortore të të atit.
Ceremonia mortore pritet të zhvillohet në orën 12:00.
Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024.
