Sali Berisha ka akuzuar ashpër pas vrasjes së gjykatësit të Apelit, Astrit Kalaja, duke e cilësuar ngjarjen si një “vrasje shtetërore”.
Në një deklaratë nga Parlamenti, Berisha akuzoi qeverinë dhe ministren e Brendshme Albana Koçiu për neglizhencë të plotë, ndërsa theksoi se në vend të shtimit të sigurisë për gjyqtarët, janë dyfishuar masat për mbrojtjen e prokurorëve të SPAK-ut.
Por në fakt çfarë deklaronte një nga të arrestuarit për vrasjen e Astrit Kalasë pak muaj më parë? Video e mëposhtme e shpjegon më qartë:
Leave a Reply