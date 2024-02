Një video ndryshe nga një dasmë po qarkullon në internet. Një burrë, në ditën e tij të dasmës, shihet duke u zotuar për përkushtim jo vetëm për gruan e tij , por edhe për vajzën e saj nga një lidhje e mëparshme.

Dhëndri thëret vajzën e parteres së tij pranë dhe duke i mbajtur dorën thot:

“Kjo nuk është traditë, nuk është as diçka që e shohim shpesh në dasma. So jo vetëm që u martova me mamin tënd, por edhe të pranova si vajzën time . Unë premtoj se do të kujdesem gjithmonë për ty. E di që prej kohësh ke dashur të më thërrasësh baba dhe ta nuk ka asgjë që na pengon. Këtë unzë po ta jap në gjest angazhimi edhe ndaj teje, që do të jem gjithmonë pranë për ty. Ti je e imja, ashtu si nëna jote”, thotë ai dhe në fund I japin një përqafim njëri-tjetrit

Kjo video i ndau përdoruesit e rrjeteve sociale në dysh. Disa menduan se gjesti i tij ishte i ëmbël dhe prekës , por kishte të tjerë që gjithashtu komentuan negativisht për mënyrën se si ai shprehej (duke i quajtur gruan dhe vajzën e saj “të tijat”) dhe faktin që i dha vajzës një unazë.

Disa shkuan aq larg sa shkruanin se sjellja e tij ngjan me atë të një pedofili.

/a.r