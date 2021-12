Teksa ndodheshin në kuzhinë duke bërë muhabet, vajzat po flisnin se çfarë mund të bënin nëse do ishin në shtëpitë e tyre. Beniada i thotë Beatrix “ça do bëje në shtëpi, do shikoje televizion, do lexoje libër”.

Në këto momente ndërhyn Antonela e cila thotë “jo, jo. Ua tregoj unë ça do kishim bërë.

Biseda mes vajzave:

Beniada: Ça do kishe bërë ti në shtëpi? Do kishe parë televizion, do i kishe futur një libër dhe do kishe flet gjumë. Unë do kisha bërë këtë

Antonela: Unë do kisha përdorur telefonin, do kisha parë ndonjë film në Netflix, një alternativë. Dy, do kisha dalë me një çun, kot. Tre, do kisha bërë seks

Beniada: Na fëlliqi goca. Hajde Triksë të flemë gjumë bashkë, se nuk kemi më moshë

Antonela: Po ju nuk bëni seks?

Beniada: O zemra ne nuk e kemi moshën, ikëm, jemi për libra

Beatrix: Ne libra, kishë e ndonjë shëtitje në park

Beniada: Ne këto gjëra i shohim vetëm në film. Nuk kemi pas fat në këto, më mirë ia fusim ndonjë vrap

Antonela: As ne nuk kemi pas fat por po themi, po hipotekoj

Beniada: Zemra unë jam vite që vrapoj, ja fus vrapit

Beatrix: Më mirë dal për vrap, e di sa mirë të bën

Antonela: Ose ta mendoj, shopping online

Beniada: Do ta krahasosh me një kuti çokollate

Antonela: Jo nuk mundem se vetëm puçrra më dalin

Beatrix: Unë vdes për çokollatë

Beniada: çokollatat janë më të mirë se djemtë. Para dashurisë preferoj çokollatat. Çokollatë me rrush e me arra

Antonela: Me rrush thotë

Beniada: Hë tani më mirë çokollatë apo atë gjënë tjetër/m.j