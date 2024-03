Ernest Muçi ka shënuar golin e dytë me fanellën e Besiktas në Superligën e Turqisë. Në Stamboll, Besiktasi po humbet 1-2 me Antalyaspor. Në pjesën e parë miqtë shënuan dy herë me Balci dhe Buksa.

Me nisjen e fraksionit të dytë, Muçit iu deshën 14 sekonda për të shënuar golin që rihapi ndeshjen. Një sulm i shpejtë dhe asisti i Rashicës bënë që Muçi të gjente golin.

22-vjeçari është pjesë e listës që Sylvinho do ketë në dispozicion për miqesoret kundër Kilit dhe Suedisë në mars.