SHBA-ja është përfshirë nga protestat masive pas vrasjes së njeriut me ngjyrë George Floyd.

Në një pritestë në Teksas , një afro-amerikan ka shfaqur një video në rrjetet sociale e cila u bë virale shumë shpejt në të gjithë botën.

Në Twitter, ai postoi videon e vajzës së tij 5-vjeçare e cila po qante dhe pyeti oficerin e policisë: ”Mos do të na qëllosh?”

Simone Bartee ishte duke protestuar të shtunën me prindërit e saj teksa shpërthen në lot nga frika.

Ndërkaq një oficer terreni vuri re që ajo ishte e frikësuar, i vendosi krahun për ta përkëdhelur, ndërsa paraprakisht vajza iu drejtua atij duke i thënë, “Mos do të na qëllosh me armë?”

Në përpjekje për ta qetësuar, ai i dha një përqafim dhe i tha: “Ne jemi këtu për t’ju mbrojtur juve. Ne nuk jemi këtu për t’ju lënduar”.“Ju mund të protestoni, dhe të bëni gjithçka që dëshironi”, u shpreh ai.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

