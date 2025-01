Janë publikuar pamjet e përplasjes së avionit me 64 pasagjerë me një helikopter të Forcave të Armatosura pranë aeroportit të Uashingtonit.

Siç shihet edhe në këto pamje, pas përplasjes dy mjetet fluturuese kanë shpërthyer në flakë.

Për fat të keq deri tani raportohet për 18 viktima, por numri mund të rritet, pasi autoritet dyshojnë se mund të ketë të mbijetuar.

Ekipet e kërkim-shpëtimit janë të angazhuar për të kërkuar njerëzit e tjerë, por ende nuk dihet sa persona kanë vdekur.

BREAKING:

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw

