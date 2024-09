Ky është momenti kur policia gjen armën me të cilën Esmerald Balla 30 vjeç vrau të atin Enver Balla, 62 vjeç. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Shënavlash, Durrës më 13 gusht, por trupi u zbulu vetëm ditën e sotme. Gjithashtu në video shihet momenti kur hetuesit zbulojnë trupin e pajetë të Ballës në pusin i cili ndodhej rreth 1 km larg vendit të krimit.

I riu u vu në pranga dhe para hetuesve pranoi se ka vrarë babanë. Krimi dyshohet se ka ndodhur 20 ditë më parë dhe shkak janë bërë konfliket për një kasafortë që 62-vjeçari kishte në dhomën e të birit.

Vktima ka pasur një kasafortë te dhoma e të birit në brendësi të së cilës kishte 75 milionë lekë të vjetëra, ndërsa çelësin e mbante me vete.

Autori dyshohet se e kishte hapur me gur fresibël nga dhe për një kohë të gjatë merrte para.

Në momentin që babai ka dashur të marr rreth 20 mijë euro për t’i investuar tek një shtëpi që po ndërtonin, ka konstatuar që mungonin lekët. Aty kanë debatuar dhe kanë nisur të konfliktohen. Të nesërmen në mëngjesin e 13 gushtit kanë dalë bashkë dhe tek stani i tyre djali e ka qëlluar.

Krimi që tronditi Shënavlashin

Një skenar i denjë filmash. Kështu është ngjarja e rëndë e zbuluar ditën e sotme, 4 shtator, në Shënavlash të Durrësit.

Esmerald Balla, 30 vjeç, më 13 gusht vrau dhe hodhi në pus babanë, Enver Balla 62 vjeç. Më pas i riu thuri një plan duke shpresuar se do të fshihte provat dhe krimi i rëndë nuk do të zbulohej.

30-vjeçari shkoi në polici dhe denoncoi zhdukjen e babait. Ai pretendoi se i ati ishte larguar me një shtetase të panjohur dhe pas këtij momenti, 30-vjeçari kishte shkëputur kontaktet me babanë dhe nuk kishte mundur të lidhej më me të.

Gjithashtu Esmerald Balla deklaroi se kishte dyshime që i ati ishte vrarë nga gruaja e panjohur me të cilën ishte larguar.

Djali tjetër i Enver Ballës, shtetasi A. B., pasi është njoftuar se babai ishte larguar nga banesa, është kthyer nga Italia dhe ka kallëzuar në Polici, se në rrjetin social Instagram, i ka shkuar një mesazh, nga një shtetase e panjohur prej tij. Në mesazh thuhej që familjarët të mos e kërkonin 62-vjeçarin, pasi ai ishte larguar me pushime.

Hetuesit nuk i ka bindur ky version dhe kanë nisur hetimet duke përgjuar bisedat telefonike dhe mesazhet e Esmerald Ballës pasi kishin dyshime se kishim të dënim me një krim brenda familjes.

Ditën e sotme, u bë e mundur zbardhja e ngjarjes dhe arrestimi i 30-vjeçarit, i cili ka pranuar autorësinë e krimit.

Çfarë thotë policia

30-vjeçari, më datë 13.08.2024, në afërsi të stanit të tyre në arat e fshatit Shënavlash, pasi është kofliktuar fizikisht me babanë e tij, e ka vrarë atë, me armë zjarri tip pistoletë.

Esmerald Balla ka pranuar autorësinë e këtij krimi, pas një konflikti që kishte me babanë për një shumë lekësh (7 500 000 lekë të rinj, kursime të përbashkëta familjare) që dyshonte se ia kishte vjedhur 62-vjeçari.

Armën e krimit e ka hedhur në një kanal, ndërsa trupin e babait e ka trasportuar dhe hedhur në një pus në një arë të këtij fshati, rreth 1 kilometër larg nga vendi i ngjarjes.

Grupi hetimor ka gjetur trupin e Enver Ballës dhe ka sekuestruar armën e zjarrit tip pistoletë, kasafortën e hapur me sende të forta, ku mbante lekët 30-vjeçari dhe prova të tjera që lidhen me ngjarjen.

Trupi i shtetasit Enver Balla u transportua në Morgun e spitalit të Durrësit, për ekzaminim mjeko-ligjor.

/a.r