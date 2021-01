Raportohet se edhe disa policë dhe protestues janë lënduar gjatë përleshjes mes dyja grupeve.

Donald Trump ka reaguar duke kërkuar qetësi gjersa ka urdhëruar që situatën nën kontroll ta merr Garda Kombëtare.

Kujtojmë se ligjvënësit amerikanë ndërprenë seancat që hapën pasdite për çertifikimin e votave elektorale, të cilat po zgjateshin për shkak të kundërshtimeve të disa ligjvënësve republikanë.

Udhëheqësit demokratë të Kongresit, kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi si dhe udhëheqësi i pakicës së Senatit Charles Schumer, i kërkuan Presidentit Trump të bëjë thirrje që protestuesit të largoheshin menjëherë nga Kapitoli dhe zona rreth tij.

E kundërta ndodhi dhe protestuesit u përhapën kudo në ndërtesën e Kapitolit, kjo bëri që policia të shoqëronte anëtarët e Kongresit jashtë ndërtesës për arsye sigurie./a.p

A young woman was just shot in the neck in the Capitol Building pic.twitter.com/90waWZdKdJ#CapitolHill

— AMGEP MEDIA (@AmgepM) January 6, 2021