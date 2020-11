Një lajm shumë i bukur erdhi sot nga Dua Lipa, e cila së bashku me Beyoncé dhe Taylor Sëift kryeson nominimet për çmimet Grammy 2021.

Dua Lipa është nominuar gjashtë herë për kategoritë “Albumi më i mirë i vitit”dhe “Albumi më i mirë Pop Vokal” për albumin Future nostalgia, “Regjistrimi i vitit”, “Kënga e vitit”, “Performanca më e mirë solo Pop” për Dont’start now, “Bashkëpunimi më i mirë pop” për Un Dia (One Day) në bashkëpunim me J Balvin, Bad Bunny, and Tain.



Së fundmi, ajo ka reaguar nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ku e përshkuan këtë lajm si “çmenduri” dhe të pabesueshëm.

Po ashtu, autorja e hitit “New rules” ka shpërndarë edhe video nga momenti kur ka mësuar lajmin e madh, ku edhe ka shpërthyer në të qara nga gëzimi.

“Nuk më duket e vërtetë!!!!! 6 nominime GRAMY !!! Çfarë jete !!!! NUK MUND TA BESOJ !!! 6 !!!!! Zemra ime po rreh fortë dhe jam në shok total! Kam ngrirë !!!!!! Faleminderit shumë për të gjithë dashurinë dhe mbështetjen! FALEMINDERIT @RECORDINGACADEMY !!!!!!!!!

Duhet të pushojë pak që të mbledh veten !!!!Future nostalgia forever”- shkroi ajo në Instagram.