Një moment tronditës u regjistrua në Brazil, gjatë një ndeshje në futsallë, mes Sind Moto dhe FBV Futsal. Portieri Edson dha frymën e fundit vetëm pak sekonda pasi shkëlqeu me pritjen e një penalltie.
Pasi ndali penalltinë, portieri u ngrit në këmbë, shkoi të festonte me shokët e ekipit dhe u rrëzua në tokë, duke ndërruar jetë.
Shokët e skuadrës dhe kundërshtarët e kuptuan menjëherë se diçka serioze kishte ndodhur dhe nxituan drejt tij.
Ata kërkuan ndihmë mjekësore, e cila mbërriti shpejt. Pasi mori ndihmën e parë, ai u dërgua me urgjencë në spitalin e qytetit, por në fund mjekët nuk mundën ta shpëtonin dhe ai humbi jetën.
Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv
— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025
Leave a Reply