Momente tmerri kanë përjetuar dy peshkatarë në New Hampshire të SHBA-ve, kur kanë parë një balenë të përplaset me varkën e tyre. Në videot e regjistruara nga peshkatarë të tjerë, balena shihet duke dalë nga uji dhe duke u përplasur me varkën, duke i hedhur në ajër dy burrat.

Pasi u godit nga balena, varka u fundos, ndërsa dy peshkatarët që nuk kishin veshur jelek shpëtimi u nxorën jashtë nga kolegët e tjerë, pa lëndime. Sipas ekspertëve, ngjarja ka ndodhur për shkak të kohës së keqe pasi balena ka qenë duke ngrënë kur ka dalë nga uji. Siç shpjegojnë ata, balenat dalin në sipërfaqen e ujit me gojën hapur për të kapur peshqit përpara dhe e mbyllin ose pak para se të dalin nga uji ose menjëherë pas.

“Anija që shohim thjesht ndodhi të ishte në vendin e gabuar në kohën e gabuar,” shpjeguan ekspertët për New York Post.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024