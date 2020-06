Teknika “Burpees” përbëhet nga kërcimi, qëndrimi galiç dhe pompat, të cilat në mënyrë alternative zëvendësohen duke garantuar humbje të shpejtë të peshës trupore dhe tendosje të tërë trupit, nëse një muaj e bëni këtë ushtrim.

Për shkak të ekzekutimit të shpejtë të ushtrimit, trupi shpenzon shumë energji, gjë që do të thotë se do të eliminohet me shpejtësi të madhe teprica e kilogramëve.

Për dallim nga treningu tradicional, ku ushtrim mundëson që të digjni edhe deri në 50 për qind më shumë yndyrë.

Me rastin e përsëritjes përfshihen të gjitha grupet e muskujve, gjë që rrit qëndrueshmërinë e muskujve.

Rritet vëllimi i mushkërive, puna e zemrës normalizohet.

Përmirësohen funksionet e trurit. Aktiviteti fizik ndikon pozitivisht në funksionimin e qelizave të trurit.

Përmirëson proceset metabolike në organizëm, rrit qarkullimin e gjakut dhe zhvillon koordinimin.

Këtij treningu mjafton t’i kushtohen dhjetë minuta në ditë gjatë një muaji dhe rezultatet do të jenë të dukshme./ telegraf

g.kosovari