Gjysmëhëna e Kuqe Siriane ka publikuar pamjet e para të operacionit për të sjellë në shtëpi 4 fëmijë dhe një grua shqiptare, që ishin në kampin Al Hol.

Në videon e publikuar nga Gjysmëhëna e Kuqe shihen momentet kur fëmijët shqiptarë nxirren nga kampi i ferrit “Al Hol”, ndërsa tashmë pritet nisja e tyre drejt Shqipërisë.

Gjysmëhëna e Kuqe Siriane shpjegon se me përpjekjet e qeverisë shqiptare dhe urdhrin e kryeministrit Rama fëmijët shqiptarë në Siri do të mund të kthehen ne vendlindjen e tyre.

Njoftimi

Me përpjekjet e qeverisë shqiptare dhe me urdhrin e kryeministrit Edi Rama, një i dërguar special nga Kryeministri i diplomacisë shqiptare u dërgua te Kryeministri për Lindjen e Mesme, Mark Ghraib, dhe me Oficerët, Shefi i Luftimit të Terrorizmit dhe ekstremizmit, Gledis Nano, Shefi i Operacioneve Speciale, Undert Doda, dhe Kapiteni Kamal Hassan, i dërguari nga Gjeneral Majori Abbas Ibrahim, i cili ndihmoi shtetin shqiptar për këtë çështje humanitare.

Delegacioni i përbashkët qëndroi në Qamishli dhe vizitoi kampet e Rouj dhe Hul me ndihmën e autoriteteve dhe Gjysmëhënës së Kuqe Siriane.

Pas negociatave humanitare me të gjitha ekipet, katër fëmijë dhe një grua në nevojë për operacion u evakuuan, me shpejtësinë më të lartë, nga kampi Alhoul në Al-Hasakah për në vendin e tyre Shqipëri.

Gjysmëhëna e Kuqe Arabe Siriane, me bekimin e qeverisë Siriane, transferoi Konsullin e Përgjithshëm Shqiptar Mark Ghraib, delegacionin e tij, nga aeroporti i Damaskut në Qamishli mbrapa dhe me radhë, pasi qeveria shqiptare mbështeste misionin për të siguruar ilaçe, ushqim dhe rroba, dhe gjithashtu dorëzoi delegacionin në kufi.

