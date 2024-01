Astrologia Meri Shehu është një nga personazhet më të përfolur këtë sezon në ‘Big Brother VIP Albania 3’, teksa debatet apo deklaratat e saj janë bërë virale në rrjetet sociale.

Gjatë një bisede me Elvisin ditën e sotme, Meri tha se nesër do të bëjë dush me aktorin Romeo Veshaj, ndërsa gazetari i thotë se e kishin lënë bashkë për dushin.

Ndërsa astrologia i përgjigjet se do të flejë me të, por dushin do ta bëjë me aktorin, që ta shohë a e bën mirë.

Biseda:

Meri: Do festojmë fitoren ne, dhe do flejmë bashkë (Elvisit)

Elvisi: Me mua?

Meri: Me ty do flej…

Elvisi: Jo do flesh moj, do lahemi në dush

Meri: Jo, dushin e kam me Romeon

Elvisi: Je mashtruese ti, me mua e le që dje

Meri: ti nuk ishe sot

Elvisi: Nuk isha, se u zgjodha herët, ça të them unë tani

Meri: E kemi lënë dushin me Romeon, do bëjmë një kështu

Elvisi: Do më lutësh

Meri: Do të lutem pra, se ti e bën dushin më mirë se Romeo, po ta shohim njëherë se si e bën ai./m.j