Meksikë-Afrikë e Jugut, pjesa e parë
14’- Tenton sërish Jimenez, këtë herë me kokë. Megjithatë topi nuk ka forcën e duhur dhe nuk ka rrezik.
9’- GOOOOOL MEKSIKA 1-0! Vjen goli i parë i Botërorit, Meksika kalon në avantazh. Quinones përfiton nga një gafë në mbrojtjen e afrikanëve dhe zhbllokon takimin.
5’- Rreziku i parë nga Meksika. Jimenez i afrohet golit por ndalet nga një pritje spektakolare e Williams.
3’- Ndërhyrje e ashpër nga Aubrey Modiba, gjyqtari jep faull, por e kalon pa asnjë ndëshkim.
0′- Shkelmohet topi i parë. Nis zyrtarisht Botërori.
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