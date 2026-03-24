Policia në Serbia ka arrestuar katër shtetas shqiptarë, duke i akuzuar për nxitjen e urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare.
Sipas autoriteteve, të ndaluarit janë A.S. (1989), E.V. (1984), E.G. (1978) dhe A.C. (2005). Ngjarja lidhet me publikimin e një videoje në rrjetet sociale, ku ata shfaqen duke udhëtuar me një automjet në autostradë në territorin serb, ndërsa ekspozojnë simbole kombëtare shqiptare.
Videoja, e postuar nga njëri prej tyre në Facebook, përkon me përvjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s, çka sipas mediave serbe e ka bërë situatën edhe më të ndjeshme.
Katër të arrestuarit janë vendosur në ndalim për 48 orë dhe pritet të dalin përpara Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd.
Policia serbe shkruan:
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorisë së Policisë Kriminalistike, kanë arrestuar në territorin e Republikës së Serbisë A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) dhe A. C. (2005), shtetas të Republikës së Shqipërisë, pasi dyshohen se kanë kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare.
Dyshohet se A. S. sot, në ditën e shënimit të fillimit të bombardimeve të NATO-s, në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook ka publikuar një video në të cilin ndodhet në një automjet “Audi”, në shoqëri me të dyshuarit e tjerë, gjatë lëvizjes në autostradë nëpër Serbi, ku në mënyrë të papërshtatshme kanë shfaqur simbole të “Shqipërisë së Madhe”, si dhe në mënyrë verbale, në kontekst negativ, kanë përmendur Republikën e Serbisë, duke përdorur fjalë të papërshtatshme.
Të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit deri në 48 orë, pas së cilës, me kallëzim penal, do të dërgohen në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd – Departamenti i posaçëm për luftimin e krimit të teknologjisë së lartë.
Leave a Reply