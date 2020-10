Gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, Policia Rrugore ka vijuar me kontrollet në terren. Uniformat blu bëjnë me dije se janë pezulluar 24 leje drejtimi dhe janë, nga të cilat 13 për shpejtësi të lartë. Mësohert se një nga automjetet është hapur duke ecur me shpejtësi deri në 202 km/h.

Njoftimi i policisë:

Monitorim, dhe , në Sauk-Teg-Kashar

24 Leje Drejtimi të pezulluara, nga këto 13 për shpejtësi deri 2.5 herë më shumë se norma e lejuar dhe 11 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Kontrolle parandaluese, në rrugët e evidentuara me rrisk për aksidente rrugore me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore gjatë fundjavës

Shpejtësi të frikshme 188 km/h deri ne 202 km/h në rrugën e Tegut

Për 270 minuta kontroll me radar u pezulluan 13 patenta për shpejtësi nga 142 km/h deri në 202 km/h. Ndërkohë kontrollet kanë vijuar dhe vijojnë në rrugët e kryeqytetit duke përdorur dragerat dhe si rezultat i kontrolleve deri në këto momente janë evidentuar 11 drejtues mjetesh duke drejtuar mjetet nën ndikimin e alkoolit në masë që varionte nga 0.35 mg/l deri 0.44 mg/l

Respekto rregullat e qarkullimit për të pasur një destinacion të sigurt.

g.kosovari