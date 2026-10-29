Pas transferimit të beftë në paraburgimin e Fierit, Ajola Xoxa ka mundur ta takojë vetëm sot bashkëshortin e saj, kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.
Ajo mbërriti paraditen e së enjtes në mjediset e paraburgimit të Fierit, me djalin e saj pak muajsh në krahë.
Veliaj u transferua dy ditë më parë nga paraburgimi i Durrësit në burgun e sigurisë së lartë në Fier, me urdhër të autoriteteve të burgjeve, të cilësuar si sekret shtetëror.
Lidhur me këtë transferim, Veliaj ka deklaruar se është bërë ka kërkesën dhe dijeninë e tij dhe se po mbahet në izolim, në një ambjent pa dritare dhe me persona të dënuar për krime të rënda.
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