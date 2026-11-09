Ministri i Punëve të Brendshme, Ervin Demo, ka përshëndetur reagimin e shpejtë të Policisë së Shtetit, e cila ka identifikuar, lokalizuar dhe arrestuar personin e dyshuar për grabitjen e një filiali bankar në zonën e Komunës së Parisit, në Tiranë.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, ministri Demo thekson se maskimi dhe largimi nga vendngjarja nuk mund ta shmangin përgjegjësinë përpara ligjit, duke vënë në dukje rëndësinë e investimeve në teknologji dhe forcimit të kapaciteteve hetimore të Policisë së Shtetit.
“Maska nuk të fsheh nga ligji!”, shprehet ministri, duke nënvizuar se teknologjia dhe kapacitetet profesionale të Policisë janë prioritete në luftën kundër krimit. Edhe në projektbuxhetin e vitit 2027, që është duke u diskutuar këto ditë në Komisioner parlamente, zëri për teknologjinë është në rritje.
“Qytetarët duhet të ndihen të sigurt në punë, në rrugë dhe në lagjet e tyre. Forca e shtetit duhet të ndihet nga ata që shkelin ligjin”, nënvizon Demo.
Grabitja ndodhi paraditen e së hënës, në një filial bankar në zonën e Komunës së Parisit. Autori i dyshuar veproi i maskuar, duke kërcënuar me armë punonjësit e bankës dhe pasi mori një shumë parash u largua nga vendngjarja me një monopatinë.
Pas veprimeve komplekse hetimore dhe operacionale, shërbimet e Policisë bënë të mundur identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit.
Në përfundim të reagimit të tij, ministri Demo përcjell edhe mesazhin për forcimin e sigurisë përmes përdorimit të teknologjisë: “Teknologjia në shërbim të Policisë. Policia në shërbim të qytetarëve”.
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