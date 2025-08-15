Një zgjedhje stilistike e Ministrit të Jashtëm rus Sergei Lavrov që u evidentua me mbërritjen e tij në Anchorage përpara takimit Trump-Putin në Alaska, shkaktoi shumë diskutime.
Ministri i Jashtëm rus mbante veshur një bluzë me mbishkrimin Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS), shteti “paraardhësi” i Rusisë së sotme.
Siç vëren CNN në analizën e saj, kreu i diplomacisë ruse ishte veshur me një veshje të pazakontë për një diplomat të lartë. Lavrov mbante xhinse blu të çelëta, një xhaketë të zezë dhe një T-shirt të bardhë me simbolin me shkronjat cirilike që i referohet Bashkimit Sovjetik, pjesë e të cilit dikur ishte edhe Ukraina.
“Mesazhi i referohet ‘epokës së artë’ të supozuar të Rusisë si një fuqi e madhe gjatë Luftës së Ftohtë, diçka si versioni i Kremlinit, që thotë: ‘Ta bëjmë Rusinë të madhe përsëri’”.
Në këtë kontekst, CNN kujton se Presidenti rus Vladimir Putin dikur tha se rënia e Bashkimit Sovjetik ishte “katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit të 20-të”, me përpjekjen për të ringjallur madhështinë e vjetër perandorake të Rusisë që ishte bërë një nga qëllimet kryesore të presidencës së tij.
Simbolika e bluzës nuk kaloi pa u vënë re nga mediat ruse, të cilat ishin entuziaste për zgjedhjen e Lavrovit, duke e paraqitur atë si përgjigjen e tij ndaj demonstratave pro-ukrainase në Anchorage me qëllim që t’i jepnin atij një vend në tryezën e negociatave në Kiev.
Olga Skabeeva, prezantuese e televizionit shtetëror, ndau një foto të bluzës së Lavrovit, duke shkruar: “Lavrovi përgjigjet. Bluza! BRSS! Më e mira!!”
“Bluza e Lavrovit tregon gjithashtu besimin e Rusisë përpara samitit, gjë që i lejon Moskës të projektojë imazhin që dëshironte aq shumë: se Rusia është përsëri një fuqi e madhe që nuk mund të injorohet në skenën ndërkombëtare“, përfundon CNN analizën e saj.
