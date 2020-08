Një video e postuar në rrjetet sociale tregon entuziazmin e dy mjekeve suedeze që kanë përcjellë pacientin e fundit të shëruar nga covid-19 nga spitali.

Të veshura me masat mbrojtëse dhe me maskë ato kërcejnë të lumtura nën tingujt e këngës “Flash dance, what a feeling”.

“Kur pacienti i fundit largohet”, shkruhet krah videos ndërsa fokusohet edhe dhoma e spitalit bosh.

/e.rr