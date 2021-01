Një avion i Sriwijaya Air me më shumë se 50 persona në bord humbi kontaktin me kullën e kontrollit pasi u ngrit nga kryeqyteti indonezian Xhakarta.

Gjithçka ndodhi rrugës për në Pontianak në provincën Kalimantan Perëndimore, njoftojnë mediat lokale. Sëfundmi, ekipet e shpëtimit kanë gjetur pjesë të avionit në det, në zonën ku humbi gjurmët, gjë që konfirmon rrëzimin e tij.

Breaking News ⚠️

Sources confirms the crash of the plane…and the rescue team find parts of the plane.#SJ182

— Aviation For Aviators (@Aviaforaviators) January 9, 2021