Kanali informativ francez BFMTV u detyrua të ndërpresë transmetimin live të shtunën, pasi një kërcënim për bombë çoi në evakuimin e menjëhershëm të ndërtesës në Paris.
Sipas mediave franceze, email-i kërcënues u dërgua rreth orës 14:27 përmes platformës zyrtare moncommissariat.fr, ku pretendohej se në godinë ishte vendosur një bombë.
BFMTV konfirmoi ngjarjen edhe në rrjetin X, duke njoftuar se autoritetet ndodheshin në vendngjarje për kontrolle të sigurisë dhe se programet e kanaleve RMC dhe BFM do të pezulloheshin përkohësisht. Ndërkohë, në ekran u transmetuan materiale të regjistruara.
Pas rreth dy orësh ndërprerje, në orën 17:52, televizioni rifilloi transmetimin normal.
• [BFMTV] • Une alerte à la bombe est en cours dans les locaux de BFMTV.
Le quartier a été entièrement bouclé.
La police et plusieurs équipes de démineurs sont sur place après qu’un individu ait affirmé que l’immeuble exploserait dans la… pic.twitter.com/bfHfekuvm6
— Context (@ContextOfficiel) November 15, 2025
