Kryeministri Edi Rama ka komentuar programin e PD-së në lidhje me bujqësinë duke e qujatur si ‘menu me pjata imagjinare’. Ai ka ndarë në ‘Facebook’ një intervistë të cilën e ka zhvilluar në fshatin Nivicë. Teksa qëndronte këmbëkryq, ai u pyet për programin e Partisë Demokratike për të cilën u shpreh se nuk do të shfaqet në asnjë tavolinë.

‘Po të bashkojmë bashkë buxhetin tonë nga arka e shtetit dhe atë që kemi mundur të thithim shkojnë në të njëjtën shifër. Programi i PD është një menu për të ofruar të gjitha pjatat imagjinare për të gjitha kategoritë e njerëzve dhe për ti bërë të ëndërrojnë një gjumë për një gjellë pasanikësh sic thuhet te Lulëkuqet mbi mure. Shqipëria reale është me e madhe se Shqipëria virtuale se pjatat bosh në gjumë, program që mbetet si pjatat bosh që nuk do shfaqet në asnjë tavolinë.’

Ndër të tjera kryeministri komentoi dhe ecurinë e agroturizmit në zonën e Nivicës duke thënë se faza embrionale e ekonomisë ka filluar të japë shenjat e para.

‘Këto 7 vite e pak përpjekje kanë qënë të trefishta në raport me produktin për shkak se është dashur të prishim cfarë është bërë gabim dhe keq dhe të risistemojmë sic është bërë me kalanë e Ali Pashës. Ajo që sot është e qartë dhe e prekshme është se faza embrionale e një ekonomie që do të fuqizohet ka filluar të jape shenjat e para. Sot janë 11 shtëpi të rindërtura, ka pasur kërkesa në Bashkinë e Tepelenës për rindërtime. Ne kemi zhvilluar një projekt vizionar. Nesër do të jetë një infrastrukturë e shkëlqyer. Qasja jonë ka qënë qasja e agrokulturës, duke prekur një pikë dhe duke i kombinuar këto pika krijohet një energji e re. Bëj një dallim të qartë sa herë prek terrenin, që nuk shpenzojnë kohë me llafe në hapësira dixhitale. Ajo që ndjej është se njerëzit e punës janë të ndjeshëm dhe në pozitën për të kuptuar se ku shkon kjo pozitë zhvillimin, ndërsa njerëzit e llafeve e kanë të vështirë.

