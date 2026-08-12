Rreth 1200 persona u evakuuan nga një kamping në bregdetin verilindor të Francës, pasi shpërthyen dy zjarre, thanë zyrtarët lokalë.
Njëri prej zjarreve ishte nën kontroll, por kushtet ishin “të pafavorshme” për tjetrin, tha prefektura e Pas-de-Calais. Zjarrfikësit po kishin vështirësi të arrinin në vendngjarje dhe zjarri po përhapej në jug.
120 zjarrfikës po operojnë tashmë në zonë me ndihmën e dy helikopterëve të shuarjes së zjarreve dhe në orët në vijim priten përforcime, përfshirë mjete ajrore.
Prefektura u bëri thirrje banorëve dhe pushuesve të saj në këtë rajon turistik të njohur të Francës veriore, ku ndodhen shumë kampe, që të “ndjekin nga afër udhëzimet e autoriteteve dhe shërbimeve të emergjencës” dhe të mos i afrohen zonave të prekura.
Leave a Reply