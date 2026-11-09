Një zbulim i pazakontë është bërë gjatë kontrollit të vilës luksoze të ish-presidentit të Paraguajit, Santiago Peña, në qytetin San Bernardino. Agjentët e prokurorisë dhe policisë kanë zbuluar një kasafortë të fshehur pas një muri të rremë, por nuk kanë arritur të depërtojnë brenda saj për shkak të sistemit të sofistikuar të sigurisë.
Sipas mediave paraguajane, hetuesit zbuluan fillimisht një korridor të fshehtë në njërën prej dhomave të rezidencës, i cili të çonte drejt një dere të blinduar. Ajo është e pajisur me një sistem sigurie të nivelit 7 dhe kërkon kalimin e katër mekanizmave të ndryshëm për t’u hapur.
Sistemi përfshin njohjen e fytyrës ose të irisit të syrit, identifikimin përmes gjurmëve të gishtërinjve, një kod PIN dhe çelësa të posaçëm mekanikë të tipit Multilock. Sipas raportimeve të mediave vendase, bëhet fjalë për një teknologji të avancuar sigurie, me origjinë izraelite.
Pamjet e publikuara nga mediat paraguajane tregojnë hyrjen e fshehtë dhe korridorin që të çon drejt derës së blinduar. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve, hetuesit nuk kanë arritur ta hapin atë dhe ende nuk dihet se çfarë fshihet brenda kasafortës.
Kontrolli i vilës u zhvillua të dielën, më 8 nëntor, në zonën Ciervo Cuá të qytetit San Bernardino, dhe është pjesë e hetimeve për skandalin financiar të bankës Ueno, një prej krizave më të mëdha financiare dhe politike të viteve të fundit në Paraguaj.
Operacioni u drejtua nga prokurorët Silvia González, Christian Benítez dhe Elena Fiore, në bashkëpunim me efektivët e Policisë Kombëtare. Sipas Prokurorisë, kontrollet synojnë mbledhjen e provave në lidhje me veprat e dyshuara penale për të cilat po hetohet ish-kreu i shtetit.
Santiago Peña u shkarkua nga detyra më 7 nëntor, pas një procesi të jashtëzakonshëm politik në Kongres, ndërsa zëvendëspresidenti Pedro Alliana mori drejtimin e vendit. Pas shkarkimit, Peña u akuzua për shpërdorim të besimit dhe administrim në interes personal, akuza të cilat ai i mohon.
Sipas hetimeve, ish-presidenti dyshohet se ka përdorur ndikimin e tij politik për të orientuar shuma të mëdha fondesh publike drejt bankës Ueno, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë edhe marrëdhëniet e tij financiare me grupin që zotëronte institucionin.
Kriza e bankës preku miliona klientë, duke ngrirë llogaritë e afro 3 milionë personave dhe duke shkaktuar një tronditje të fortë politike në vend. Sipas raportimeve të Associated Press, autoritetet po hetojnë lëvizjen e qindra miliona dollarëve nga fondet publike dhe dyshimet për kredi të brendshme me rrezik të lartë.
Ndërkohë, vila në San Bernardino është vlerësuar në deklaratën e pasurisë së Peña-s me rreth 7.75 miliardë guaraní, ndërsa në dosjen hetimore përmenden edhe dy kredi të marra nga banka Ueno, me një vlerë të përgjithshme prej 3.548 miliardë guaraní.
Për momentin, autoritetet nuk kanë bërë të ditur se çfarë mund të përmbajë kasaforta e fshehtë dhe nëse brenda saj ndodhen dokumente, para apo sende të tjera me rëndësi për hetimin.
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