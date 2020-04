Një shqiptar, i quajtur Erjon Rameta 32 vjec, njohur edhe me nofkën Antonio, ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi akuzohet se vendoste bomba nëpër markete në Foggia.

Mediat italiane bëjnë me dije se Rameta u arrestua, nën akuzën e shpërthimit të lëndëve eksplozive. Rameta akuzohet se ka hedhur bomba në markete, madje edhe në një azil të moshuarish.

Në lidhje me shqiptarin, ka dëshmuar për autoritetet një italian, i cili tha ndër të tjera se 32-vjecari nga Shqipëria merrej edhe me shpërndarje droge. Video kur shqiptari hidhte bomba në markete u bë publike nga autoritetet vendore, me urdhër të Prokurorisë Publike italiane.